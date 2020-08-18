Христиане должны кормить больных и бедных в этот праздник

Православная церковь отмечает 19 августа второй Спас августа – Яблочный. Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус привел своих учеников на гору Фавор. Они стали свидетелями озарения его лица неземным светом. А одеяние Христа стало белоснежным. После этого прозвучал голос Божий, приказавший слушать своего Сына. С тех пор люди считают, что Всевышний благословляет их в Яблочный Спас.

В этот день христиане кормят бедных и больных. Чем больше плодов человек раздаст, тем выше награда от Бога. Также 19 августа начинается урожайный сбор. До этого дня плоды считаются невкусными и несъедобными.

По поверью, освященные в этот день фрукты дают удачу тому, кто их вкусит. Христиане приносили в раннее утро еду в церковь, где их освящали. По словам профессора ИГУ Ирины Позднеевой, служба в этот день богата на красоту. Все это сопровождается прекрасными песнопениями.

Этот обычай, утверждает эксперт, дошел и до современности. Речь идет не только о старообрядческой церкви, но всех верующих. Люди приносят свою еду для освящения – только после этого обряда она пригодна, сообщает телеканал "360".

На Яблочный Спас люди по традиции пекут яблочные пироги. Следующий рецепт довольно прост:

Тесто

1,5 кг яблок

Две ложки лимонного сока ( столовые)

Две столовые ложки сахара

Две столовые ложки муки

1 чайная ложка корицы;

щепотка ванилина;

Четверть чайной ложки соли;

граммов сливочного масла;

Одно яйцо;

Одна столовая ложка воды.





1. Приготовьте тесто

Разделите тесто на две части, раскатайте получившиеся шары и слегка придавите. Заверните пищевой пленкой и уберите в холодильник на два часа. Смажьте маслом круглую форму для выпечки. Раскатайте тесто в лепешку – ее размер должен быть больше формочки. Положите в форму, придавите к стенкам и уберите в морозилку на десять минут.

2. Приготовьте начинку

Очистите яблоки, удалите сердцевину, разрежьте на половинки, а затем нарежьте дольками. Добавьте к ним лимонный сок, сахар, муку, корицу, ванилин и соль. Положите их на тесту, равномерно распределив.

3. Положите в духовку.

Раскатайте остальное тесто в круг для формы, накройте пирог и слепите края. Смажьте яйцом, взбив его с водой, сделайте несколько прорезей. Посыпьте сахаром и положите в духовку на 20 минут. Температура – около 220 градусов. Затем выпекайте еще примерно 40 минут при температуре в 190 градусов.

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