Что случилось сегодня: последние новости на 25 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 25 августа
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Россияне рискуют остаться без банковских карт из-за протестов в Белоруссии, пенсионеры получили дополнительные выплаты, а жители Крыма по-прежнему страдают от нехватки воды – эти и другие новости на вторник в ежедневном обзоре "Утро.ру".

Политика

  • Объединение России и Белоруссии не грозит Республике потерей независимости. По мнению эксперта, это не выгодно ни одной из стран из-за нагрузки на экономику.
  • Россию обвинили в протестах в Белоруссии и в качестве наказания потребовали исключить ее из международной системы платежей SWIFT. С таким предложением выступил депутат Европарламента от Польши.
  • "Демократическая революция" началась в Белоруссии, предупредила Европарламент Светлана Тихановская. При этом она подчеркнула, что смены власти протестующие хотят добиться мирно.
  • В Кремле назвали "пустым шумом" обвинения в отравлении Алексея Навального, не увидев оснований для расследования. Результаты анализов немецких врачей не стали новостью и совпали с обследованием в Омске.

Армия

  • В России презентовали проект нового двухзвенного танка, который впоследствии должен заменить Т-14. Машина должна состоять из двух звеньев и будет стрелять гиперзвуковыми снарядами.

Жизнь

  • Крым признали самым проблемным регионом России из-за нехватки воды. Во многом трудности связаны с поставкой – около 80% просто не доходит до потребителя.
  • Российским пенсионерам выплатили 2,2 млн руб. после того, как были выявлены нарушения. Проблемы возникли из-за объединения лицевых счетов.

Шоу-бизнес

  • Анастасия Заворотнюк идет на поправку и, по сообщениям СМИ, уже вскоре снова появится на экранах. По словам знакомых, актриса готова вернуться в профессию.
  • Трагедия случилось в семье Оксаны Пушкиной – накануне телеведущая потеряла отца. Родитель звезды много лет боролся с онкологией.
  • Скончался солист Большого театра Владимир Никонов. Народному артисту было 83 года.
Карина СИРАЗОВА

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