Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Россияне рискуют остаться без банковских карт из-за протестов в Белоруссии, пенсионеры получили дополнительные выплаты, а жители Крыма по-прежнему страдают от нехватки воды – эти и другие новости на вторник в ежедневном обзоре "Утро.ру".

Политика

Объединение России и Белоруссии не грозит Республике потерей независимости. По мнению эксперта, это не выгодно ни одной из стран из-за нагрузки на экономику.

Россию обвинили в протестах в Белоруссии и в качестве наказания потребовали исключить ее из международной системы платежей SWIFT. С таким предложением выступил депутат Европарламента от Польши.

"Демократическая революция" началась в Белоруссии, предупредила Европарламент Светлана Тихановская. При этом она подчеркнула, что смены власти протестующие хотят добиться мирно.

В Кремле назвали "пустым шумом" обвинения в отравлении Алексея Навального, не увидев оснований для расследования. Результаты анализов немецких врачей не стали новостью и совпали с обследованием в Омске.

Армия

В России презентовали проект нового двухзвенного танка, который впоследствии должен заменить Т-14. Машина должна состоять из двух звеньев и будет стрелять гиперзвуковыми снарядами.

Жизнь

Крым признали самым проблемным регионом России из-за нехватки воды. Во многом трудности связаны с поставкой – около 80% просто не доходит до потребителя.

Российским пенсионерам выплатили 2,2 млн руб. после того, как были выявлены нарушения. Проблемы возникли из-за объединения лицевых счетов.

Шоу-бизнес