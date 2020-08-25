Что случилось сегодня: последние новости на 25 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Россияне рискуют остаться без банковских карт из-за
протестов в Белоруссии, пенсионеры получили дополнительные выплаты, а жители
Крыма по-прежнему страдают от нехватки воды – эти и другие новости на вторник в
ежедневном обзоре "Утро.ру".
Политика
Объединение России и Белоруссии не грозит Республике потерей
независимости. По мнению эксперта, это не выгодно ни одной из стран из-за
нагрузки на экономику.
Россию обвинили в протестах в Белоруссии и в качестве
наказания потребовали исключить ее из международной системы платежей SWIFT. С
таким предложением выступил депутат Европарламента от Польши.
"Демократическая революция" началась в Белоруссии, предупредила
Европарламент Светлана Тихановская. При этом она подчеркнула, что смены власти
протестующие хотят добиться мирно.
В Кремле назвали "пустым шумом" обвинения в отравлении Алексея
Навального, не увидев оснований для расследования. Результаты анализов немецких
врачей не стали новостью и совпали с обследованием в Омске.
Армия
В России презентовали проект нового двухзвенного танка,
который впоследствии должен заменить Т-14. Машина должна состоять из двух
звеньев и будет стрелять гиперзвуковыми снарядами.
Жизнь
Крым признали самым проблемным регионом России из-за
нехватки воды. Во многом трудности связаны с поставкой – около 80% просто не
доходит до потребителя.
Российским пенсионерам выплатили 2,2 млн руб. после того,
как были выявлены нарушения. Проблемы возникли из-за объединения лицевых
счетов.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и, по сообщениям СМИ,
уже вскоре снова появится на экранах. По словам знакомых, актриса готова
вернуться в профессию.
Трагедия случилось в семье Оксаны Пушкиной – накануне телеведущая
потеряла отца. Родитель звезды много лет боролся с онкологией.
Скончался солист Большого театра Владимир Никонов. Народному
артисту было 83 года.