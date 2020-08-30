Что случилось сегодня: последние новости на 30 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
США обрушились с критикой на российских летчиков из-за инцидента около Крыма, а Путин пригласил Лукашенко на встречу в Москве – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Армия
Американцы обвинили российских летчиков в непрофессионализме. Поводом стала стычка над Черным морем между бомбардировщиком США и истребителем ВС России. Инцидент попал на видео.
Стала известна причина крушения Су-27 неподалеку от Крыма. До сих пор не удалось найти ни самолет, ни тело пилота.
Политика
Дело малазийского "Боинга" стало спланированной акцией двух стран против России. Эксперт указал на главных виновников в трагедии.
Оппозиционеры "расшифровали" тайный сигнал Владимира Путина, который он послал белорусскому народу. Слова лидера России "сильно поразили" члена президиума КС Марию Колесникову.
Во Франции разгорелся новый шпионский скандал. Россия оказалась замешана в деле.
Путин позвонил Лукашенко. Российский лидер поздравил белорусского с 66-летием. Также они договорились о новой встрече.
Оппозиционеры вручили Лукашенко в его день рождения провокационный подарок.
Жизнь
На Украине заявили о риске новой катастрофы. Сообщается, что времени на ликвидацию осталось совсем немного, и если промедлить, то ситуация обернется последствиями хуже тех, которые последовали после Чернобыльской трагедии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев рассказал о пережитом потрясении. Артист до сих пор не может отойти от последствий избиений.
В "Инстаграме" Иосифа Пригожина появился свежий пост. Поклонники приносят соболезнования семье продюсера.
Впервые за несколько лет появились фотографии Платона – сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Мальчику уже семь и он очень похож на свою маму.