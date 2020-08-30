Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

США обрушились с критикой на российских летчиков из-за инцидента около Крыма, а Путин пригласил Лукашенко на встречу в Москве – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Армия

Американцы обвинили российских летчиков в непрофессионализме. Поводом стала стычка над Черным морем между бомбардировщиком США и истребителем ВС России. Инцидент попал на видео.

Стала известна причина крушения Су-27 неподалеку от Крыма. До сих пор не удалось найти ни самолет, ни тело пилота.

Политика

Дело малазийского "Боинга" стало спланированной акцией двух стран против России. Эксперт указал на главных виновников в трагедии.

Оппозиционеры "расшифровали" тайный сигнал Владимира Путина, который он послал белорусскому народу. Слова лидера России "сильно поразили" члена президиума КС Марию Колесникову.

Во Франции разгорелся новый шпионский скандал. Россия оказалась замешана в деле.

Путин позвонил Лукашенко. Российский лидер поздравил белорусского с 66-летием. Также они договорились о новой встрече.

Оппозиционеры вручили Лукашенко в его день рождения провокационный подарок.

Жизнь

На Украине заявили о риске новой катастрофы. Сообщается, что времени на ликвидацию осталось совсем немного, и если промедлить, то ситуация обернется последствиями хуже тех, которые последовали после Чернобыльской трагедии.

Шоу-бизнес