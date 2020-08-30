Что случилось сегодня: последние новости на 30 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 30 августа
Фото: Ольга Соколова/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

США обрушились с критикой на российских летчиков из-за инцидента около Крыма, а Путин пригласил Лукашенко на встречу в Москве – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Армия

  • Американцы обвинили российских летчиков в непрофессионализме. Поводом стала стычка над Черным морем между бомбардировщиком США и истребителем ВС России. Инцидент попал на видео. 
  • Стала известна причина крушения Су-27 неподалеку от Крыма. До сих пор не удалось найти ни самолет, ни тело пилота. 

Политика

  • Дело малазийского "Боинга" стало спланированной акцией двух стран против России. Эксперт указал на главных виновников в трагедии. 
  • Оппозиционеры "расшифровали" тайный сигнал Владимира Путина, который он послал белорусскому народу. Слова лидера России "сильно поразили" члена президиума КС Марию Колесникову.
  • Во Франции разгорелся новый шпионский скандал. Россия оказалась замешана в деле. 
  • Путин позвонил Лукашенко. Российский лидер поздравил белорусского с 66-летием. Также они договорились о новой встрече.  
  • Оппозиционеры вручили Лукашенко в его день рождения провокационный подарок. 

Жизнь

  • На Украине заявили о риске новой катастрофы. Сообщается, что времени на ликвидацию осталось совсем немного, и если промедлить, то ситуация обернется последствиями хуже тех, которые последовали после Чернобыльской трагедии. 

Шоу-бизнес

  • Дмитрий Нагиев рассказал о пережитом потрясении. Артист до сих пор не может отойти от последствий избиений. 
  • В "Инстаграме" Иосифа Пригожина появился свежий пост. Поклонники приносят соболезнования семье продюсера. 
  • Впервые за несколько лет появились фотографии Платона – сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Мальчику уже семь и он очень похож на свою маму. 
Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Шпионил на Россию: во Франции задержали высокопоставленного офицера

Подозревают, что он мог передавать важные данные российски спецслужбам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей