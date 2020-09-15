Именно эта машина, а не Т-14, может оказаться нужнее армии

На танк "Армата" в последнее время обрушилось немало критики, и прежде всего, из-за многократно сорванных сроков поставки этих машин в войска. Однако журнал The National Interest в своей свежей статье обратил внимание не на Т-14, а на БМП Т-15, назвав его силой, с которой нужно считаться.

По мнению издания, именно эта, необычная "Армата" может стать важнейшей компонентой российской армии, хотя сказано о ней намного меньше, чем о Т-14.

Машина, которая разрабатывалась в первую очередь, как транспортное средство для бойцов, получила боекомплект в 500 боеприпасов, включая 160 бронебойных и 340 осколочно-фугасных. Интересно, что машину аналогичную Т-15, не найти в армиях стран НАТО. Израильский танк "Меркава" тоже может перевозить солдат, однако все же это тяжелый танк.

Т-15 – это тяжелый и хорошо вооруженный бронетранспортер, вернее, что-то среднее между БТР и БМП. Но он весит больше, чем танк Т-90 – 48 тонн. Тяжелее только Т-14. Для бронетранспортера Т-15 слишком тяжелая машина.

БМП "Армата" оснащен дистанционно управляемой башней "Бумеранг, которая находится ближе к корме БМП. Двигатель находится в передней части и защищает экипаж. Основное вооружение Т-15 – 30-мм автоматическая пушка Шипунова плюс спаренный блок противотанковых ракет "Корнет" и пулемет ПКМТ калибра 7,62 мм. Такое сочетание вооружений позволяет вести огонь сразу по нескольким целям. Критики проекта уверяют, что 30-мм пушка слишком слабое оружие, однако это не так: в городе Т-15 может оказаться намного полезнее.