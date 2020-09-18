Минобороны и не думает отказываться от машин нового поколения

Телеканал "Звезда" показал сборку танка "Армата" на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле.

Как пишет специализированный блог bmpd, это машины из тех, что запланированы к сдаче в этом году. Согласно контракту еще 2015 года, производитель обязался поставить 132 машины на платформе "Армата", включая танки Т-14, БМП Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16. Поставки должны были начаться в 2018 году и продолжаться по 2021-й. За это время должны пройти государственные испытания, однако сроки были сдвинуты вправо.

Главной причиной, по которой тормозится платформа "Армата", военные эксперты считают ее дороговизну. Кроме того, до сих пор неясно, купит ли эти танки Индия, один из крупнейших покупателей российских машин, достаточно вспомнить Т-90. Летом 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что армия не стремится покупать "Армату", так как она дорогая, и целесообразнее повышать боевой потенциал засчет модернизации имеющейся техники. Однако после этого заказ на "Армату" все-таки был подтвержден.

В народе Т-14 уже прозвали "танком для парадов", однако машине просто не повезло в том плане, что ее поставка в войска слишком много раз откладывалась. То же самое можно сказать и про Су-57. "Армата" – это машины нового поколения, и их не заменят Т-72Б3 или Т-90 самой последней модификации.

Ранее американский журнал The Nanional Interest написал, что БМП Т-15 заслуживает даже большего внимания, чем танк Т-14, так как таких необычных машин нет больше ни у одной армии мира.