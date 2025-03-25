В Совфеде высказались о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию

В стране начали готовится к постепенному снятию ограничений и возвращению иностранных платежных систем

После еще одного раунда переговоров между Россией и США стало известно, что некоторые российские банки снова подключат к SWIFT в рамках сделки по экспорту продовольствия и удобрений. На этом фоне обострились разговоры о возможном возвращении таких платежных систем, как Visa и MasterCard, которые ушли их страны три года назад. В Совфеде оценили, насколько велика эта вероятность.

По словам главы бюджетного комитетета Анатолия Артамонова, ничего плохого в том, что зарубежные платежные системы могут снова заработать в России нет. В первую очередь это значительно расширяет возможности для экономики. Однако важно помнить, что за эти три года был дан хороший толчок для развития "Мира". И в свете разговоров о возобновлении работы Visa и MasterCard важно о этом также не забывать.

"Параллельно тогда должны открываться возможности для этой системы тоже, чтобы она могла работать во всех странах свободно", – сказал он.

Ранее в ЦБ РФ отметили, что не получали никаких сигналов со стороны западных платежных систем о готовности вернуться на российский рынок. Поэтому пока преждевременно говорить о возобновлении их работы.

При этом ранее стало известно, что некоторые казахстанские банки начали отказываться проводить платежи в Россию, требуя от своих клиентов полностью разорвать экономические отношения со страной.