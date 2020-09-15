Уже в следующем сезоне деревья порадуют дачников хорошим урожаем

Многие хозяйки жалеют яблони во время осенней обрезки. И делают это зря, поскольку это может привести к развитию грибковых заболеваний, загущению кроны и скудному урожаю. Как правильно обрезать яблони осенью – в материале "Утро.ру".

Подготовка

Для того, чтобы обрезка была правильной, необходимо заранее заточить, продезинфицировать секатор, приобрести масляную краску и ручную пилу. Этап подготовки очень важен, поскольку если упустить хотя бы одну маленькую деталь, дерево может серьезно пострадать.

Основные правила обрезки яблони осенью

Идеальное время для начала обрезки – первые заморозки.

Для начала стоит провести санитарную обрезку, удалить сухие и больные ветки.

Верхнюю часть вертикальных веток стоит перевести на горизонтальные ветви, которые расположены наружу, пишет автор Дзен-канала "Все о цветоводстве".

Далее необходимо расчистить середину кроны и удалить неправильно растущие ветви.

Те ветки, которые растут вертикально вверх, стоит укоротить.

Для того, чтобы исключить возникновение болезней, срезы должны быть гладкими.

На последнем этапе места срезов необходимо обработать масляной краской, а срезанные ветки убрать с дачного участка.

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