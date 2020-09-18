Что случилось сегодня: последние новости на 18 сентября

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В США заявили, что Вашингтон поддерживает террористов в Крыму. Украина предложила России обсудить вопрос водоснабжения полуострова. Что нужно знать о событиях пятницы, рассказывает "Утро.ру". Политика Американский телеканал рассказал, что Вашингтон поддерживает террористические организации в Крыму. Дипредставительство РФ в США выразило озабоченность данной информацией и потребовало объяснений со стороны американцев.

На Украине заявили, что если Россия хочет решить вопрос с водоснабжением Крыма, то ей просто нужно обратиться к Киеву. Потому что, по мнению украинских властей, вся ответственность за дефицит живительной влаги, лежит на Москве.

Эксперт уверен, что те, кто затеял историю с "отравленным" Алексеем Навальным, хотели навредить на России, а Европе.

Другой же предполагает, что соратники оппозиционера могли сымитировать "отравление".

Президента Белоруссии Александра Лукашенко накажут за закрытые границы с тремя соседними странами. Эксперты полагают, что таким решением Батька лишь пугает население. Экономика Финансисты полагают, что курс доллара резко упадет к концу 2020 года.

В Германии указали на политические причины проблем с "Северным потоком – 2". Укрепление связей Москвы и Берлина, делает последнего более устойчивым к влиянию США.

При этом специалисты объяснили, почему судно для достройки газопровода неожиданно отправилось в Калининград из немецкого порта. Все дело в необходимости дооснастить корабль. Армия Президент РФ Владимир Путин высказался об уникальном российском оружии. По его словам, некоторые виды опережают западные аналоги по своим характеристикам.

СМИ рассказали, что в Астраханской области Т-90А по ошибке выстрелил в другой танк. Пострадал командир второй машины. Шоу-бизнес СМИ стало известно, что за последние два месяца Эдите Пьехе стало хуже. Легендарная певица практически не выходит на улицу.