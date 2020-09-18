Что случилось сегодня: последние новости на 18 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 18 сентября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В США заявили, что Вашингтон поддерживает террористов в Крыму. Украина предложила России обсудить вопрос водоснабжения полуострова. Что нужно знать о событиях пятницы, рассказывает "Утро.ру".

Политика

  • Американский телеканал рассказал, что Вашингтон поддерживает террористические организации в Крыму. Дипредставительство РФ в США выразило озабоченность данной информацией и потребовало объяснений со стороны американцев. 
  • На Украине заявили, что если Россия хочет решить вопрос с водоснабжением Крыма, то ей просто нужно обратиться к Киеву. Потому что, по мнению украинских властей, вся ответственность за дефицит живительной влаги, лежит на Москве. 
  • Эксперт уверен, что те, кто затеял историю с "отравленным" Алексеем Навальным, хотели навредить на России, а Европе. 
  • Другой же предполагает, что соратники оппозиционера могли сымитировать "отравление". 
  • Президента Белоруссии Александра Лукашенко накажут за закрытые границы с тремя соседними странами. Эксперты полагают, что таким решением Батька лишь пугает население. 

Экономика 

  • Финансисты полагают, что курс доллара резко упадет к концу 2020 года. 
  • В Германии указали на политические причины проблем с "Северным потоком – 2". Укрепление связей Москвы и Берлина, делает последнего более устойчивым к влиянию США. 
  • При этом специалисты объяснили, почему судно для достройки газопровода неожиданно отправилось в Калининград из немецкого порта. Все дело в необходимости дооснастить корабль. 

Армия 

  • Президент РФ Владимир Путин высказался об уникальном российском оружии. По его словам, некоторые виды опережают западные аналоги по своим характеристикам. 
  • СМИ рассказали, что в Астраханской области Т-90А по ошибке выстрелил в другой танк. Пострадал командир второй машины. 

Шоу-бизнес

  • СМИ стало известно, что за последние два месяца Эдите Пьехе стало хуже. Легендарная певица практически не выходит на улицу. 
Полина ИВАНОВА

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