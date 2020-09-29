Как сделать свежей увядшую морковь: найден неожиданный способ

Как сделать свежей увядшую морковь: найден неожиданный способ
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
В этом вам поможет обычная вода

Многие хозяйки, увидев, что в холодильнике лежит потрескавшаяся, гибкая морковь, спешат избавиться от нее. Однако найден способ, как вернуть овощу свежий вид. На помощь придет вода. После проведенной процедуры морковь снова окрасится в ярко оранжевый цвет.

Последовательность действий

  • Возьмите стеклянную банку или обычный стакан. Наполните сосуд водой.
  • Опустите старую морковь в воду и подождите пять минут.
  • По истечению необходимого времени выньте корнеплод и просушите его.

Внешний вид моркови должен измениться. В чем секрет? Дело в том, что потеря формы овоща в большинстве случаев указывает на недостаток жидкости.

А после того, как корнеплод некоторое время пробудет в воде, он впитает в себя необходимое количество жидкости и тем самым "реанимируется".

Этот метод работает не только на моркови, но и на зелени – зеленом луке, сельдерее и листьях салата.  

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как сохранить лук и чеснок до следующего урожая. Также стало известно, как правильно хранить морковь, чтобы она не испортилась. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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