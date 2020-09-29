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Многие хозяйки, увидев, что в холодильнике лежит потрескавшаяся, гибкая морковь, спешат избавиться от нее. Однако найден способ, как вернуть овощу свежий вид. На помощь придет вода. После проведенной процедуры морковь снова окрасится в ярко оранжевый цвет.
Последовательность действий
Внешний вид моркови должен измениться. В чем секрет? Дело в том, что потеря формы овоща в большинстве случаев указывает на недостаток жидкости.
А после того, как корнеплод некоторое время пробудет в воде, он впитает в себя необходимое количество жидкости и тем самым "реанимируется".
Этот метод работает не только на моркови, но и на зелени – зеленом луке, сельдерее и листьях салата.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как сохранить лук и чеснок до следующего урожая. Также стало известно, как правильно хранить морковь, чтобы она не испортилась.
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