Москвичи оценили удобство записи к нотариусам через mos.ru

Москвичи оценили удобство записи к нотариусам через mos.ru
Фото: depositphotos.com
Новым сервисом столичного портала госуслуг за 8 месяцев воспользовались более 10 тысяч раз

Москвичи давно оценили удобство онлайн-сервисов, когда для получения услуги или решения какого-либо вопросам не требуется никуда идти – все можно оформить через интернет. Столичные власти в ответ стремятся сделать жизнь горожан еще комфортнее. Пример – предоставление возможности записи к нотариусу через mos.ru.

Сервис был запущен 8 месяцев назад при сотрудничестве правительства Москвы с Московской городской нотариальной палатой.

"Удобство сервиса заключается в простоте использования - записаться на прием можно в несколько кликов. Пользователю достаточно определиться с услугой, выбрать подходящего специалиста и удобное время посещения",

– рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов. Кроме того, на сервисе можно уточнить перечень документов, которые необходимо взять на прием к нотариусу. Воспользоваться услугой может любой человек, имеющий стандартную учетную запись на mos.ru.

За время работы сервиса в нотариальные конторы записались онлайн более 10 тысяч раз. Чаще всего москвичам требуется составить или заверить доверенность, оформить наследство, заключить договор.

В целом в настоящее время москвичам доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов. В 2021 г. электронными услугами на портале mos.ru воспользовались более 472 миллионов раз.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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