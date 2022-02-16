Москва вошла в ТОП-3 мира по восстановлению розничной торговли

Москва вошла в ТОП-3 мира по восстановлению розничной торговли
Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
Справиться с последствиями коронавирусного кризиса столице помог высокий уровень технологического развития

Несмотря на то, что борьба с пандемией COVID-19 продолжается, оборот розничной торговли в Москве в 2021 году не просто восстановился до значений 2019 года, но и превысил их на 11,1%. Это зафиксировали эксперты Oxford Economics. По их оценке, столица РФ вошла в тройку мировых лидеров по этому показателю. Лучше ситуация только в Нью-Йорке и Каире.

"Среди городов – лидеров по обороту розничной торговли Москва продемонстрировала одни из самых высоких темпов восстановления. По оценке Oxford Economics, этот показатель (…) вырос на 15% по отношению к 2020 году и на 11,1% – к допандемийному 2019-му",

– отметил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По мнению международных экспертов. Москва добилась столь высоких показателей за счет уровня технологического развития, а также благодаря сравнительно мягким ограничительным мерам, которые позволили сохранить сотни тысяч рабочих мест и объектов бизнеса в период пандемии.

Власти Москвы подчеркивают, что статистика по розничным продажам позволяет оценивать покупательскую способность населения и состояние экономики в целом. Таким образом, можно констатировать, что город вышел из коронавирусного кризиса без больших потерь.

Ранее Москва вошла в семерку самых умных городов мира.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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