Он уверяет, что покинул партию по собственному желанию

После смерти Владимира Жириновского в его окружении ходили слухи, что на состояние здоровья политика серьезно повлиял конфликт с сыном Игорем Лебедевым. Говорили, что из-за несогласия с политикой партии он покинул ЛДПР и сменил имя. Однако сам наследник Жириновского эту информацию опровергает.

По его словам, с момента смерти отца на него вывалили "поток дерьма", передает "Комсомольская правда". Он слухи не комментировал, ждал, пока "закончатся пляски вокруг".

"Но теперь пришло время ответить на это", указал Лебедев.

Никакого конфликта с Жириновским, по его словам, не было. Покинуть партию он решил по собственному желанию, однако в России все привыкли, что со своих постов политики уходят "ногами вперед".

Бывший депутат заявил, что вида на жительство в другой стране у него нет, как и другого гражданства. Слухи о смене имени на Гарсия Давид Александрович он также не подтвердил. По его словам, эта информация является результатом "воспаленного воображения" того, кто хочет его очернить.

Во время похорон Жириновского на его могиле появился траурный венок с надписью "Давай помиримся". Тогда журналисты решили, что посмертный подарок прислал его сын.