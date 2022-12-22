Без шансов: врач сделал заявление о состоянии Рогозина

Без шансов: врач сделал заявление о состоянии Рогозина
Фото: соцсети
Пострадавшего срочно доставили в ростовскую клинику

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в ДНР – осколок попал ему в спину. Врач-ортопед Константин Терновой раскрыл, какие последствия в будущем это влечет для состояния политика. 

Медик подчеркнул, что угрозы жизни в данный момент он не видит. Однако в будущем могут появиться некоторые ограничения. Если осколок перебил спинной мозг, то не исключена частичная или полная парализация ног. В другой ситуации, когда ранение не затронуло важную часть спины, существует высокая вероятность, что осколок останется в теле Рогозина на всю жизнь – такой исход возможен, если он застрял в кости.

По словам врача, достать осколок из мягких тканей тоже непросто, необходимо наличие специального оборудования. Но даже если осколок не смогут достать, то в повседневности чиновник вряд ли будет его ощущать. Единственное ограничение – он больше не сможет проходить МРТ. 

Сейчас Рогозин находится в госпитале в Ростове-на-Дону, где ему предстоит операция. Власти Украины подтвердили, что они несут ответственность за произошедшее, объяснив атаку "незаконным пересечением границы" бывшим главой "Роскосмоса". 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Авангард" станет ядерным ответом на угрозы США - СМИ

Мощнейший гиперзвуковой щит

Politico: Зеленский может достать новыми ракетами до Москвы

Пока что Белый дом не дает добро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей