Без шансов: врач сделал заявление о состоянии Рогозина

Пострадавшего срочно доставили в ростовскую клинику

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в ДНР – осколок попал ему в спину. Врач-ортопед Константин Терновой раскрыл, какие последствия в будущем это влечет для состояния политика.

Медик подчеркнул, что угрозы жизни в данный момент он не видит. Однако в будущем могут появиться некоторые ограничения. Если осколок перебил спинной мозг, то не исключена частичная или полная парализация ног. В другой ситуации, когда ранение не затронуло важную часть спины, существует высокая вероятность, что осколок останется в теле Рогозина на всю жизнь – такой исход возможен, если он застрял в кости.

По словам врача, достать осколок из мягких тканей тоже непросто, необходимо наличие специального оборудования. Но даже если осколок не смогут достать, то в повседневности чиновник вряд ли будет его ощущать. Единственное ограничение – он больше не сможет проходить МРТ.

Сейчас Рогозин находится в госпитале в Ростове-на-Дону, где ему предстоит операция. Власти Украины подтвердили, что они несут ответственность за произошедшее, объяснив атаку "незаконным пересечением границы" бывшим главой "Роскосмоса".