Пайщики кооператива "Бест Вей" возмущены и планируют акции протеста

Пайщики кооператива "Бест Вей" возмущены искусственной блокировкой работы кооператива, в более чем полусотне городов подаются заявки на проведение массовых мероприятий в защиту кооператива на 15 февраля – годовщину начала активных следственных действий в отношении кооператива. Об этом "Утру.ру" сообщили несколько активистов движения пайщиков кооператива. Сейчас в кооперативе "Бест Вей" более 19 тыс. пайщиков из 72 субъектов Федерации, так что акции в феврале обещают быть масштабными.

"Массовые акции пайщиков, которые отчаялись найти защиту своих прав в МВД, прокуратуре и в судах – предсказуемая реакция людей, которые надеются защитить свое жилье, имущество и надежду на приобретение квартир, – говорит адвокат кооператива партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm Артём Половинкин,– Были тысячи обращений пайщиков в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в России, были петиции, были импровизированные митинги в судах. Официальные митинги – новая ступень протеста, так как пайщики видят, что ситуация не улучшается: деятельность законно действующего юридического лица незаконно блокируется следствием, ведущим дело, касающееся совершенно другого юридического лица, которое оно пытается связать с кооперативом. Не исполняются в том числе решения судов".

Так, 18 января кооператив в очередной, уже третий раз выиграл

в суде, который отказал в продлении ареста счетов кооператива. "Налицо незаконная подмена имущества предполагаемых обвиняемых и других компаний на активы пайщиков и кооператива, его несоразмерность материалам об ущербе, представленным следствием в суды", говорит адвокат Половинкин.

Арест счетов кооператива с 19 января прекращен. Однако банки фактически отказываются выполнять решение суда. Кооператив дважды обращался к ним с официальными письмами, а также с претензиями (есть в редакции -– Ред.), но пока безрезультатно.

"Средства формально блокируются на основании разного рода внутрибанковских проверок, процедур банковского комплаенса. – замечает адвокат Половинкин, – Но, на наш, стороны защиты, взгляд, в действительности банки ожидают либо апелляции на судебное решение со стороны прокуратуры, либо нового ходатайства об аресте счетов, которое будет рассматриваться без участия с нашей стороны: суды рассматривали ходатайства подобным образом неоднократно, Кооператив будет вынужден обращаться в правоохранительные органы и подавать исковые заявления к банкам по поводу незаконного блокирования операций по счетам. При этом и сами пайщики взывают к властям предержащим: почему их кооперативу целенаправленно не дают работать, не дают им возможности ни приобрести квартиру, на что они перечислили средства, ни вернуть паевые средства. Деятельность кооператива ни одним судебным актом не признавалась незаконной, но платежи блокируются следствием, ведущим дело, касающееся другого юридического лица. Наносится ущерб законным интересам пайщиков: они уже более года не могут приобрести недвижимость, которую планировали приобрести, многие изъявившие желание выйти из кооператива, около года не могут получить обратно свои паевые средства – хотя на счетах кооператива 3,8 млрд рублей, средств для возврата паевых взносов достаточно. Кооператив, когда счета реально разблокированы, добросовестно рассчитывается с пайщиками, выходящими из кооператива. К сожалению, с началом попыток следствия арестовать счета они были реально разблокированы только краткий период. Именно с этими незаконными и необоснованными действиями связан протест пайщиков".