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Заслуженный артист РФ Сергей Векслер пообщался с желающими заключить контракт на прохождение военной службы и высоко оценил их готовность защищать Родину. В понедельник, 10 апреля, он встретился с ними в Едином пункте отбора в Москве.
"Моя цель – поддержать тех, кто отправляется (на военную службу – прим. ред.) "Москва"), которые решили защищать Родину!"
– высказался Сергей Векслер. Артист признал, что приятно удивлен увиденным: все проходит спокойно, все хорошо организовано.
"По сравнению с теми военкоматами, которые мне приходилось проходить, это небо и земля. Я надеюсь, что и дальше для этих людей все будет организовано с заботой и пониманием",
– приводит слова Векслера АГН "Москва".
Единый пункт отбора на военную службу по контракту открыт в Москве по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Обратиться туда могут не только москвичи, но и жители других регионов России, а также иностранцы. Узнать всю необходимую информацию о работе пункта, условиях набора на контрактную службу и положенных льготах можно на сайте, по телефону горячей линии 117 или с помощью чат-бота в мессенджере Telegram.
Участи незалежных не позавидуешь