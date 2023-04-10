Звезда российских сериалов Сергей Векслер встретился с будущими военнослужащими по контракту

Звезда российских сериалов Сергей Векслер встретился с будущими военнослужащими по контракту
Фото: пресс-служба
Знаменитый артист посетил Единый пункт отбора на улице Яблочкова в Москве

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер пообщался с желающими заключить контракт на прохождение военной службы и высоко оценил их готовность защищать Родину. В понедельник, 10 апреля, он встретился с ними в Едином пункте отбора в Москве.

"Моя цель – поддержать тех, кто отправляется (на военную службу – прим. ред.) "Москва"), которые решили защищать Родину!"

– высказался Сергей Векслер. Артист признал, что приятно удивлен увиденным: все проходит спокойно, все хорошо организовано.

"По сравнению с теми военкоматами, которые мне приходилось проходить, это небо и земля. Я надеюсь, что и дальше для этих людей все будет организовано с заботой и пониманием",

– приводит слова Векслера АГН "Москва".  

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открыт в Москве по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Обратиться туда могут не только москвичи, но и жители других регионов России, а также иностранцы. Узнать всю необходимую информацию о работе пункта, условиях набора на контрактную службу и положенных льготах можно на сайте, по телефону горячей линии 117 или с помощью чат-бота в мессенджере Telegram.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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