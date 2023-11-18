Немка завела отношения с русским и рассказала о своих впечатлениях

Женщина до сих пор не верит своему счастью

Если русские женщины в Европе на расхват, то мужчины, как правило, таким вниманием не пользуются. А зря. Немка по имени Эмили завела отношения с русским и рассказала о своих впечатлениях. Она осталась в восторге от того, насколько ее избранник отличается от европейцев.

По ее словам, некоторые качества русских мужчин должны перенять остальные во всем мире. Она ставит их в пример, поскольку они умеют работать не только головой, но и руками.

Немка утверждает, что со своим будущим мужем познакомилась в общей компании в гостях у нее дома. Сергей заметил у женщины неработающий кран на кухне и пришел на следующий день его починить.

"Тогда я подумала: вот это мужчина! У меня таких раньше не было", – делится она своим восторгом.

В Германии, напротив, принято поручать такие дела специалистам. Однако женщинам очень нравится, когда мужчина и деньги зарабатывает, и по дому может решить вопросы.

Также жительнице Германии приятно, что русские мужчины не скупы на подарки. На свидание ее будущий муж всегда приносил цветы, когда от немцев такого поведения не дождешься. Плюс он сам оплачивает совместные поездки и коммунальные платежи за квартиру, а такое поведение в Европе – редкость.

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