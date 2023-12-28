Раскрыта связь между окружностью талии и бесплодием у женщин

Параметры фигуры могут оказывать сильно влияние на способность к зачатию

Оказывается, если женщина долго не может забеременеть, то причина может скрываться в параметрах окружности ее талии. Ученые провели исследование, которое выявило закономерность.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру" со ссылкой на данные анализа, оказалось, что наиболее высокий шанс стать мамой имеют женщины, талия который не превышает 60 сантиметров. Каждый дополнительный сантиметр повышал риск обнаружения бесплодия на 3%.

В связи с этим специалисты рекомендуют женщинам, которые в будущем хотят стать матерью, следить за своим весом и параметрами фигуры, а также соблюдать здоровый образ жизни.

Ранее стало известно об уникальном случае, когда женщина с двумя матками родила близнецом.

Источник: journals.plos.org
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