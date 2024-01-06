Хитрые японцы придумали способ наказать неблагодарную родню

В этой стране по-своему воспринимают гостеприимство

В каждом государстве главенствуют свои традиции. Многие считают, что гость в доме – чуть ли не барин, за комфортом и удовлетворением потребностей которого нужно следить в оба глаза. Однако такие правила работают далеко не во всех странах. Например, японцы совсем иначе смотрят на этот вопрос.



Более того, жители Страны восходящего солнца придумали простой способ наказать родню, которая слишком активно пользуется чужим радушием. Японцы попросту не пустят на порог или же очень быстро выпроводят за дверь тех, кто паразитирует на их доброте.



При этом совсем неважно, кем человек приходится недовольному хозяину дома. Японцы могут указать на дверь даже родной сестре, тетушке или другому родственнику. В этой стране главенствует строгое правило: каждый гость должен приносить пользу, помогать по хозяйству, быть щедрым и отзывчивым. В противном случае наглеца просто выгонят.



К слову, ранее был раскрыт секрет японской долгожительницы, прожившей 119 лет.

