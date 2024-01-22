Несколько простых правил, чтобы перестать падать во время гололеда

Они помогут пережить непогоду без последствий для здоровья

Перепады температуры с плюсовой на минусовую нередко приводят к появлению гололеда. И если коммунальные службы не успевают вовремя отреагировать, то приходится ходить крайне аккуратно, чтобы остаться целым. Однако несколько простых правил помогут перестать падать во время гололеда. Ими поделился портал Ридлайф.ру.

1. Всегда надевайте перчатки. Тогда руки не придется прятать в карманы, что позволит вовремя схватиться за что-то или поймать равновесие.

2. Не спешите. Лучше идти медленно, но уверенно, чем быстро и неустойчиво.

3. Носите рюкзак. Тогда и руки будут свободными, и приземление на спину окажется мягче. Не исключено, что это убережет от серьезной травмы.

4. Надевайте подходящую обувь по размеру. А еще лучше, если у нее будут специальные резиновые протекторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало про трюк с клеем и солью, благодаря которому обувь перестает скользить.