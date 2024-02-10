Как вернуть молодость шее и декольте: простые правила

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Уход за лицом – не единственное, что нужно делать женщине, чтобы сохранить молодость. Маркерами возраста считаются также шея и зона декольте, которым требуется особый подход. Об этом женскому журналу "Клео.ру" рассказала косметолог Надежда Юдина.
Нельзя во время нанесения крема на кожу лица забывать об этих двух зонах – им требуется большее увлажнения из-за нехватки сальных желез и более медленной регенерации. Также декольте и шее требуется защита от ультрафиолетовых лучей.
Сохранить молодость помогут упражнения для шейных мышц, которые не только будут держать их в тонусе и справятся с гравитационным птозом.
Из процедур специалист порекомендовала все, которые подходят для кожи лица. Но обязательно все средства и аппаратная мощность должны быть щадящими, поскольку эти области регенирируют медленнее.
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