Эксперты просчитали пять сценариев будущего России до 2030 года

Не все из них являются радужными

Текущий год является крайне важным для всего мира, поскольку сразу в нескольких странах пройдут президентские выборы. От того, какие решения будут приняты, зависит и дальнейшее будущее России. Иранские СМИ вывели пять сценариев того, что может случиться в стране до 2030 года.

Журналист Майкл Кейси утверждает, что нередко серьезным внутренним изменениям в российском обществе предшествовали военные конфликты. Например, в Афганистане. Насколько именно они оказались судьбоносными, сказать трудно, но и взаимосвязь исключать нельзя. Тем не менее, существует вероятность, что в ближайшие шесть лет ситуация на Украине практически не изменится. Это является первым возможным исходом до 2030 года.

Второй сценарий – появление в России радикальных движений. В случае затягивания конфликта существует вероятность, что группа радикально настроенных граждан может объединиться, чтобы выступить против действующей власти.

Третий касается вероятного прихода к власти людей, нацеленных на компромисс с Западом. Это может произойти, если президента страны отправят на пенсию люди, заинтересованные в подобном исходе конфликта. В таком случае Россия может предложить роль посредника в конфронтации США и Китая.

Четвертый сценарий – в стране начнутся демократические преобразования. Людям надоест текущее положение дел, поэтому они захотят чего-то нового. Это не понравится поколению, которое болезненно пережило демократизацию в 90-х, что может привести к контрреволюции или контрперевороту.

И последний сулит анархию и гражданскую войну, а вследствие распад существующей России. Однако его журналисты называют самым маловероятным.