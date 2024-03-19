Ученые объяснили, почему кофе оказывает слабительный эффект

Деликатная проблема: как кофе действует на организм
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Некоторые не представляют себе утро без ароматного напитка

Кофе в нашей стране пользуется огромной популярностью. Существенная часть жителей России начинает новый день с чашечки ароматного, согревающего напитка. Многим он помогает проснуться, взбодриться и с оптимизмом взглянуть на очередной трудовой день. Однако есть у кофе и побочные эффекты. Многие рассказывают, что чашечка напитка приводит к возникновению деликатной проблемы.

Этим вопросом озадачились американские ученые. Эксперты сообщили, что порядка 33% потребителей кофе жалуются на то, что напиток действует, как слабительное. Если ситуация не самая подходящая для посещения уборной, такая кофейная побочка может стать большой неприятностью.

Оказалось, что уровень кофеина в напитке не сказывается на его слабительном эффекте. При этом кофе действительно стимулирует усиленное сокращение мышц тонкого кишечника, что приводит к желанию посетить санузел. Оказалось, что все дело в веществе гастрин. Оно содержится в кофе и заметно активизирует работу кишечника.

К слову, ранее стало известно, почему кофе в ресторанах подают вместе с водой.

Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
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