DailyMail: из рациона лучше убрать исключить гранолу и йогурты

Эксперты назвали продукты с "убойным" составом: вызывают страшную болезнь
www.unsplash.com
Многие популярные товары могут навредить здоровью

Переоценить значимость питания для здоровья организма невозможно. Продукты, которые поступают в желудок с каждым приемом пищи, оказывают огромное влияние на состояние организма, здоровье и продолжительность жизни. Оказалось, что несколько популярных продуктов питания могут серьзно подорвать работу жизненноважных систем организма.

Специалисты по питанию дали совет перестать употреблять в пищу хлебцы, гранолы, йогурт и ряд других продуктов. Дело в том, что их "убойный" состав может негативно сказаться на здоровье и вызвать разнообразные недуги, в том числе раковые опухоли на разных органах. Такой информацией делится авторитетное западное издание DailyMail.

Кроме того, не стоит употреблять в пищу полуфабрикаты и кондитерку, содержащую много промышленных ингредиентов. В такую пищу в изобилии попадают рафинированные и отчищенные от примесей ингредиенты, содержащие эмульгаторы, загустители и прочее. Они могут крайне негативным образом сказаться на работе организма.

К слову, ранее специалисты по питанию рассказали, к каким печальным последствиям может привести детское вегетарианство и сыроедение.

Источник: DailyMail ✓ Надежный источник
По теме

Что происходит в Белгороде: в городе снова раздались взрывы

Украинцы продолжают обстреливать регион

Самолет министра обороны Британии был атакован: во всем винят Россию

На борту перестала работать навигационная система

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей