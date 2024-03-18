DailyMail: из рациона лучше убрать исключить гранолу и йогурты

Многие популярные товары могут навредить здоровью

Переоценить значимость питания для здоровья организма невозможно. Продукты, которые поступают в желудок с каждым приемом пищи, оказывают огромное влияние на состояние организма, здоровье и продолжительность жизни. Оказалось, что несколько популярных продуктов питания могут серьзно подорвать работу жизненноважных систем организма.



Специалисты по питанию дали совет перестать употреблять в пищу хлебцы, гранолы, йогурт и ряд других продуктов. Дело в том, что их "убойный" состав может негативно сказаться на здоровье и вызвать разнообразные недуги, в том числе раковые опухоли на разных органах. Такой информацией делится авторитетное западное издание DailyMail.

Кроме того, не стоит употреблять в пищу полуфабрикаты и кондитерку, содержащую много промышленных ингредиентов. В такую пищу в изобилии попадают рафинированные и отчищенные от примесей ингредиенты, содержащие эмульгаторы, загустители и прочее. Они могут крайне негативным образом сказаться на работе организма.

К слову, ранее специалисты по питанию рассказали, к каким печальным последствиям может привести детское вегетарианство и сыроедение.