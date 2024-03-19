Появились подробности неожиданной кончины Василия Уткина

В последние годы он страдал о серьезных проблем со здоровьем

Спортивный комментатор Василий Уткин скончался в 52 года. Причиной смерти журналиста стал тромб. Об этом сообщает Mash.

Днем 19 марта Уткина экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, он жаловался на сердчное недомогание. По информации BAZA, после попадания в больницу у него обнаружили острую сосудистую недостаточность.

Василия Уткина подключили к аппарату ИВЛ и страли проводить реанимационные мероприятия. В первый раз врачи смогли откачать его, проводя манипуляции в течение 16 минут. Но вскоре кровообращение блогера снова остановилось – спасти его не удалось.

Известно, что в последнее время журналист страдал от серьезных проблем со здоровьем – его вес перевалил за 200 килограммов. У него был диагностирован атеросклероз.