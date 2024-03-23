Диетолог рассказала о способе снизить риск развития атеросклероза

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Высокое образование холестерина довольно часто приводит к развитию сердечно-сосудистых недугов. Повлиять на это может рацион человека, поэтому правильный подход к подбору ежедневных блюд может оказаться эффективной профилактикой подобного рода болезней, утверждает врач-диетолог Елена Игнатикова.
Неправильное питание может привести к росту уровня холестерина в крови до 30%. В итоге жировые бляшки будут откладываться на стенках сосудов, что, в свою очередь, может повышать риск инфарктов и инсультов.
Усвоению "плохого" холестерина могут препятствовать некоторые продукты. Например, для этого нужно употреблять около 400 граммов овощей в сутки.
"А растворимая клетчатка, тот же пектин, снижает количество холестерина в крови. Клетчатка есть также в цельнозерновых крупах", – сообщила диетолог.
Также, по ее словам, лучше два раза в неделю употреблять блюда из рыбы, каждый день есть орехи и по одному куриному яйцу, чтобы снизить уровень холестериновых отложений.
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