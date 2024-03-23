Диетолог рассказала о способе снизить риск развития атеросклероза

Диетолог рассказала о способе снизить риск развития атеросклероза
Фото: unsplash.com
Важно грамотно сформировать ежедневное питание

Высокое образование холестерина довольно часто приводит к развитию сердечно-сосудистых недугов. Повлиять на это может рацион человека, поэтому правильный подход к подбору ежедневных блюд может оказаться эффективной профилактикой подобного рода болезней, утверждает врач-диетолог Елена Игнатикова.

Неправильное питание может привести к росту уровня холестерина в крови до 30%. В итоге жировые бляшки будут откладываться на стенках сосудов, что, в свою очередь, может повышать риск инфарктов и инсультов.

Усвоению "плохого" холестерина могут препятствовать некоторые продукты. Например, для этого нужно употреблять около 400 граммов овощей в сутки.

"А растворимая клетчатка, тот же пектин, снижает количество холестерина в крови. Клетчатка есть также в цельнозерновых крупах", – сообщила диетолог.

Также, по ее словам, лучше два раза в неделю употреблять блюда из рыбы, каждый день есть орехи и по одному куриному яйцу, чтобы снизить уровень холестериновых отложений.

Ранее "Утро.ру" делилось корзиной полезных для организма жиров.

Источник: Радио Sputnik
По теме

Одна страна начала активную военную деятельность у рубежей России

Антироссийские настроения захватили многие государства

"Он меня поцеловал": Елена Воробей высказалась о романе с известным певцом

У Елены Воробей было два гражданских мужа. Но сейчас сердце 56-летней артистки свободно. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о делах амурных.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей