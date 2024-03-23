Найден способ стимулировать выработку "молекул сытости" в организме

Для этого нужно соблюсти только одно условие

Ученые из Стенфорда после ряда исследований смогли установить, что активные физические нагрузки помогают организму человека вырабатывать "молекулы сытости" – так называют вещество, способное нормализовать обмен веществ и улучшить контроль за аппетитом.

Как правило, вещество, под названием lac-phe принимают люди, страдающие от сахарного диабета, в составе лекарства "Метформин". Препарат помогает им контролировать уровень сахара в крови.

Однако увеличить количество молекулы можно не только с помощью медикоментов. Согласно исследованиям, активный спорт и высокоинтенсивные нагрузки стимулируют выработку lac-phe в крови человека.

Оказалось, что подобные тренировки усиливают расщепление в организме глюкозы, а также способствуют образованию молочной кислоты в тканях – именно она и является основой для "молекулы сытости". Ученые полагают, что выработка вещества может являться основной причиной, почему после подобной нагрузки человек редко хочет есть.

Ранее исследователям удалось установить неожиданную причину ожирения у некоторых людей.