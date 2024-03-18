Ученые обнаружили преимущества у мяса питонов по сравнению с говядиной

Людям предложили серьезно расширить меню

Специалисты со всего мира продолжают изучать процессы пищеварения и насыщения организма полезными веществами. Людей давно призывают есть правильную пищу, однако у ученых бывают разные взгляды на этот вопрос. Так, группа экспертов из Австралии, Британии, ЮАР и Вьетнама предложила пугающую съестную альтернативу привычной, полезной говядине.



Эксперты считают, что людям пора включить в свой рацион самых больших в мире змей – питонов. Для того чтобы убедиться в правоте своей догадки, ученые целый год наблюдали за разведением сетчатых и темных тигровых питонов на тайских и вьетнамских фермах. В итоге специалисты пришли к выводу, что мясо этих змей очень полезно для человеческого организма и даже в чем-то более питательно, чем традиционная говядина или свинина.

Зарубежные специалисты считают, что пришло время существенно расширить привычное меню и добавить в него змеиное мясо. Регулярное употребление в пищу питонов насытит организм полезными веществами, укрепит внутренние системы и благотворно скажется на здоровье в целом, уверяют ученые.

При этом одним из важнейших аспектов специалисты указали тот факт, что на каждый килограмм змеиного мяса нужно было потратить всего 1,2 килограмма корма. Соответствующий показатель для говядины составляет десять килограммов, для свинины – шесть.

К слову, ранее специалисты назвали продукты с "убойным" составом, который способен вызвать страшную болезнь.