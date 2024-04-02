Почему весной выпадают волосы: ответ парикмахера

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Многие люди сталкиваются с обильной потерей волос при наступлении весны. В этом, как указывает парикмахер Михаил Золотарев, нет ничего страшного – такая тенденция объсняется довольно просто.
По словам специалиста, у человека постоянно чередуются циклы роста и выпадения волос. Примерно каждый из периодов длится около трех месяцев, и это происходит в течение всей жизни. Нередко фазы активной потери волосянного покрова выпадают именно на осень и весну.
Считается, что норма выпадения волос – около 100 единиц в сутки. Если же человек замечает, что теряет значительно больше, то это достаточно веская причина для обращения к врачу-трихологу.
Золотарев утверждает, что снизить выраженность этой проблемы может прием витаминов перед наступлением весны или осени – в последний летний или зимний месяцы. Также можно использовать профессиональные сыворотки и процедуры, которые укрепляют волосяные фоликулы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало об основных причинах ломкости волос.
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