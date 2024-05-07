Косметолог Щелкова рассказала, как убрать второй подбородок

Домашний уход в этом не поможет

Россиянки очень склонны к появлению второго подбородка с возрастом – это обусловлено славянским типом старения лица. Поэтому после 40 лет каждая вторая пациентка косметологического кабинета приходит к специалисту с этой проблемой, утверждает косметолог Елена Щелокова.

Второй подбородок может возникнуть не только из-за возрастной деформации тканей лица. Также он появляется в результате неправильной осанки, лишнего веса, проблемного прикуса или отсутствия нескольких зубов. Поэтому и решить проблему только домашним уходом не выйдет.

"Ни ручной массаж, ни роллер, ни иные физические манипуляции не влияют на процессы, приводящие к формированию второго подбородка, а значит, не могут его эффективно скорректировать", – говорит специалист.

По ее словам, исправить это с помощью косметологии можно через инъекции, аппаратные процедуры, а также нитевой лифтинг. Это могут быть уколы липолитиков, лазерная подтяжка, радиочастотный и ультразвуковой лифтинги. Но в отдельных случаях может потребоваться и пластическая операция.

Приэтом доктор отметила, что если причина появления второго подбородка кроется в лишнем весе, то нужно обязательно пересмотреть свой подход к питанию.

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