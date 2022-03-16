В Казахстане изменится форма правления: Токаев выступил с сильным заявлением

В Казахстане изменится форма правления: Токаев выступил с сильным заявлением
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В руководстве республики не будет родственников

Казахстан откажется от суперпрезидентский формы правления. Об этом в среду, 16 марта, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Обращаясь к законодателям и населению, он анонсировал важные изменения в политическом устройстве и управлении страны.

Казахстан станет президентской республикой, где парламент наделен значительными полномочиями. Это, по словам Токаева, "обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны", передает РИА "Новости".

Парламент будет избираться по смешанной системе: 70% мандатов – по партийным спискам, 30% – по мажоритарным округам. При этом президент, руководители силовых ведомств и акимы (главы городов) не должны представлять какую-либо одну партию. Если они состояли в партии, им придется из нее выйти на время работы в должности. Это, по мнению Токаева, обеспечит равные права для всех политических сил.

Еще одно важное изменение в привычном укладе Казахстана: члены семьи главы государства больше не смогут занимать высокопоставленные должности в политике, госсекторе и "квазигосударственном секторе". Это даст всем гражданам республики равные возможности, убежден президент.

Ранее в СМИ сообщалось о дворцах и земельных угодьях в Казахстане, принадлежащих бывшему лидеру страны Нурсултану Назарбаеву и его родне. У родственников действующего президента Токаева нашли недвижимость за границей.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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