Иран заявил о разработке оружия "выше ядерного"

Иран напугал весь мир страшным заявлением о своем тайном оружии
Фото: unsplash.com
В Тегеране уверяют, что достигли невероятной силы

Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран сумел достичь невероятной мощи в своем военном производстве. Именно поэтому со страной сейчас так хочет сотрудничать Россия. Однако дроны и ракеты – не единственное, чем может удивить Тегеран. По его словам, сейчас в арсенале страны есть невероятное вооружение, силы которого еще не видел мир.

"Я открыто заявляю, что у нас есть более мощное оружие, чем ядерные бомбы. Достижение такого потенциала на мировом уровне за последнее десятилетие было получено благодаря внутренним разработкам и не зависело от какого-либо государства. Сегодня мы достигли могущества, которое является неограниченным", – напугал Ростами весь мир страшным заявлением.

Он утверждает, что Россия и Иран, несмотря на близкие партнерские отношения, имеют важное различие. Российские власти на фоне противостояния с НАТО боятся использовать ядерное оружие, хотя и делают множество предупреждений на этот счет. Тегеран же не испытывает никакого страха и готов в случае необходимости встать против США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Иран принимает участие в конфликте на Украине, заняв сторону России.

Источник: Asriran
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