Без папы рядом: жена Козловского показала дочь

Без папы рядом: жена Козловского показала дочь
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По слухам, артист увлекся другой женщиной

Недавно появилась информация о том, что Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой. В марте 2020-го года у пары родилась дочь Ода Валентина. В своем инстаграм-аккаунте Зуева показала, как выглядит звездная наследница.

На фотографии малышка сидит на пляже рядом с собакой Грушей. По позе питомца кажется, будто он охраняет ребенка.

"Няня Груша" – написал один из комментаторов.

Также пользователи Сети отметили, что снимок в целом получился очень удачным.

"Красиво как!!!!", "Прекрасное фото", "Идиллия" – восхитились они.

На данный момент Ольга вместе с маленькой дочкой живет в США. Козловский же в начале лета вернулся в Россию.

По слухам, Данила Козловский ушел от к матери своего ребенка к Оксане Акиньшиной. Актеры вместе играют в фильме "Чернобыль: Бездна", премьера которого состоится в октябре.

Так, недавно по Сети распространилось видео с отдыха предполагаемых возлюбленных. В начале сентября они побывали в Турции. Это еще больше подогрело слухи о связи звезд.

Однако не все верят в искренность отношений между ними. По мнению некоторых, роман Козловского и Акиньшиной – это грамотный пиар-ход, нацеленный на привлечение внимания российских зрителей к новой кинокартине.

Как на самом деле обстоят дела – никому не известно. Ни Зуева, ни Козловский с Акиньшиной никак не комментируют данную ситуацию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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