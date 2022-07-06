Официальный процесс по расторжению брака завершился

Олигарх Алишер Усманов развелся с Ириной Винер, несмотря на сообщения в СМИ о том, что он отозвал свой иск. Об этом сообщает Baza.

Ранее появились сообщения, что супружеская пара передумала разводиться, поскольку бизнесмен отказался от своих исковых требований. Такое заявление сделал мировой судья московского суда, который рассматривал дело.

В действительности, пишет Telegram-канал, речь идет лишь о том, что сторонам удалось прийти к взаимному согласию по конфликтным вопросам. Если у супругов нет совместных детей, то подавать на развод в суд необязательно – это происходит, если какая-то из сторон с расторжением брака не согласна.

Теперь Ирина Винер и Алишер Усманов официально разведены. Почему именно они приняли такое решение – неизвестно. Никто из супругов не комментирует свою личную жизнь. Их брак продлился 30 лет.