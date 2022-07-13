Подписчики решили, что вызывающая поза на фото связана с нехваткой мужского внимания

Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками откровенными снимками. Многие подписчики начали подозревать, что что-то в стратегии ведения соцсетей звезды не так: в последнее время появляется все больше фото, на которых знаменитость предстает в откровенной позе.

В этот раз Бузова опубликовала кадр после занятий спортом. Она заявила, что больше всего после упражнений ей нравится, как меняется качество тела. Для снимка она изогнулась в специфической позе, вздернув вверх пятую точку.

В комментариях многие поклонники были возмущены публикацией телеведущей. Они заявили, что в последнее время подобного контента с ее стороны стало слишком много. Некоторые предположили, что ситуация могла бы исправиться, если бы у Ольги появился молодой человек.

"А зачем фоткаться на карачках с растопыренными булками?", "У Оли, похоже, весна", "Это называется раком", "У кого-то давно не было секса, видимо", – написали люди в комментариях.

Другие заявили, что в последнее время поведение Бузовой все больше походит на манеры Анастасии Волочковой.