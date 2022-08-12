Муж Седоковой засветил причиндал в прозрачных плавках

Муж Седоковой засветил причиндал в прозрачных плавках
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость показала все достоинства избранника

Певица Анна Седокова отправилась на отдых в Мехсику со своим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. В соцсетях она делится с поклонниками кадрами, показывая откровенные ракурсы не только своего тела, но и супруга.

На одном из последних видео знаменитость показала возлюбленного в розовых плавках, которые намокли после купания и практически обнажили спортсмена в области паха. 

Фото: соцсети

Публикация набрала почти миллион просмотров в соцсетях. Возможность комментирования видео Седокова ограничила. 

До этого артистка потрясла перед аудиторией своими пышными бедрами в одном бикини, а после показала вывалившуюся грудь в купальнике.

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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