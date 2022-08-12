Певица Анна Седокова отправилась на отдых в Мехсику со своим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. В соцсетях она делится с поклонниками кадрами, показывая откровенные ракурсы не только своего тела, но и супруга.
На одном из последних видео знаменитость показала возлюбленного в розовых плавках, которые намокли после купания и практически обнажили спортсмена в области паха.
Публикация набрала почти миллион просмотров в соцсетях. Возможность комментирования видео Седокова ограничила.
До этого артистка потрясла перед аудиторией своими пышными бедрами в одном бикини, а после показала вывалившуюся грудь в купальнике.