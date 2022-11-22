Кошкина сверкнула двумя пышными перлестями в прозрачном кружеве

Кошкина сверкнула двумя пышными перлестями в прозрачном кружеве
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ остался в восторге от фигуры звезды

Известная актриса Яна Кошкина невероятно популярна в соцсетях – на девушку подписаны более 1 млн человек, которые активно следят за ее жизнью и творчеством.

Несмотря на выдающиеся внешние параметры, звезда редко радует поклонников откровенным контентом. Недавно она опубликовала на своей странице фотографию, судя по всему, в нижнем белье. На Кошкиной были надеты кружевной черный бюстгалтер и чокер на шее в аналогичном стиле. Волосы артистка решила убрать повыше, чтобы подчеркнуть хрупкую линию плеч. Под публикацией она пожелала подписчикам хорошей ночи.

Фото: соцсети

Ее фотографию оценили почти 23,5 тыс человек – среди восхитившихся внешностью Кошкиной отметились Валерия и Анна Семенович. В комментариях народ сделал массу комплиментов актрисе, хотя недавними изменениями во внешности девушки некоторые остались недовольны – они посоветовали ей набрать несколько кило, поскольку в последнее время звезда сильно похудела.

Яна Кошкина стала популярной после участия в юмористических проектах ТНТ. Теперь знаменитость не только снимается в известных шоу, но и ведет различные светские мероприятия. 

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