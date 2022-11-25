Собрал вещи и уехал: Скабеева осталась без мужа

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В последнее время телеведущий Евгений Попов перестал появляться в эфире "России 1". Ольга Скабеева была вынуждена вести передачу "60 минут" в одиночку. Как оказалось, на это есть причина – ее супруг уехал из Москвы.
Как сообщает портал Pravda.ru, сейчас Попов находится во Владивостоке по рабочим делам. Он встречается с журналистами и решает местные проблемы. Как долго ведущий пробудет там – неизвестно. Однако сразу по возвращению в столицу он намерен вернуться в эфир.
Попов и Скабеева являются бессменными ведущими "60 минут" с 2016 года. Однако телеведущий однажды все же уходил во временный отпуск в 2021 году, когда улетал на саммит в Женеву, а также перед выборами в Госдуму.
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