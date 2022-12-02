Распухшая грудь Тодоренко внезапно вывалилась из одежды: случайный кадр

Распухшая грудь Тодоренко внезапно вывалилась из одежды: случайный кадр
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость засветила свои прелести

Регина Тодоренко решила удивить своих поклонников неожиданным контентом. Артистка опубликовала в соцсетях видео, для которого решила одеться крайне откровенно. Поклонники не совсем оценили инициативу звезды.

Телеведущая продемонстрировала образ, на котором предстала в одном нижнем белье и прикрывающем все пиджаке. При этом бюст Регины был плотно сжат, едва не вываливаясь наружу. Она начала уверять, что не имеет никакого отношения к такому внешнему виду – грешницу из нее якобы сделали ее стилисты. 

Фото: соцсети

Тем не менее, знаменитость решила не делать комплект менее вызывающим, сняв в нем еще одно видео. Тодоренко показала, как исполняет чувственную песню под фортепиано, выставив глубокое декольте на первый план. Народ суть такого перфоманса не до конца понял.

"Оденься, пожалуйста, тебе не идет", "Надо было без трусов, че не додумалась?", "Обязательно петь с таким декольте?", – возмутились поклонники.

Сама артистка пошутила, что закрыть свою грудь она не смогла – у стилистов на нее не хватило ткани. 

После первой беременности Тодоренко жаловалась, что ее грудь практически исчезла – этому поспособствовали грудное вскармливание и сброс веса. Однако после второй формы, судя по всему, вернулись. Четыре месяца назад ведущая снова родила сына, и теперь невероятно довольна своей фигурой. 

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