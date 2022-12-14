Малышеву выгоняют из России после выгодки с украинским языком на "Первом"

Телеведущая, видимо, не увидела подвоха в композиции

Во время одного из недавних эфиров передачи "Жить здорово" гостями студии стали жители Кубани, которые приготовили свой традиционный борщ. Медики размышляли о пользе блюда для здоровья, а позже телеведущая Елена Малышева попросила участников шоу спеть свои песни. В итоге все обернулось грандиозным скандалом.

Гостья сразу же запела "Розпрягайте, хлопці, коні", ей начала подвевать и сама Малышева вместе с другими зрителями. Позже ведущая попыталась избежать неудобной ситуации, спросив у женщины, на каком языке она только что спела. Та ответила – "на балачке".

"Балачка – это исконно кубанское наречие", – рассказала дама.

Однако считается, что свои корни диалект берет именно из украинского языка.

После этого в украинском пространстве разгорелся скандал. Украинцы напомнили, что потомками кубанских казаков были запорожские, которые и принесли с собой свою культуру и песни.

В России тоже остались возмущены выходкой телеведущей. Народ увидел в этом поддержку украинцев во время конфликта и призвали наказать Малышеву за произошедшее. К примеру, выгнать из России в США.

Это не первый подобный скандал на федеральном телевидении, связанный с Украиной. На прошлой неделе на "России 1" Орбакайте и Николаев выступили в костюмах, выполненных в цветах украинского флага.