Навка взвыла из-за происходящего в России: "Несправедливость"

Навка взвыла из-за происходящего в России: "Несправедливость"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участь спортивных пенсионеров возмутила звезду

Фигуристка Татьяна Навка дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором высказалась о ситуации с финансовым обеспечением олимпийских чемпионов на пенсии. Тема оказалась для нее животрепещущей, поскольку знаменитость не скрывала эмоций от сложившейся в стране ситуации.

Спортсменка рассказала, что всем, кто когда-то принес России золотую медаль на Олимпийских играх, после ухода на пенсию положены ежемесячные президентские выплаты в размере 50 тыс рублей. За серебро и бронзу эти деньги не дают.

Несмотря на то, что такого социального обеспечения не получает большинство россиян преклонного возраста, Навка считает сумму достаточно скромной. Она думает, что чемпионов подобные выплаты не устраивают.

Также фигуристка отметила, что после завершения карьеры грантов лишены и тренеры, которые воспитали спортивное дарование. 

"Вот такая несправедливость",

– возмутилась жена Дмитрия Пескова.

Ранее Татьяна Навка высказалась на тему развода с супругом. Слухи об этом ходили давно, но ни одного официального подтверждения не было. Знаменитость в беседе с журналистами попросила больше не задавать ей подобных вопросов, не прояснив информацию о правдивости слухов. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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