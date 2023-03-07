Руководство Первого канала вышвырнуло вон пришедшего с пакаянием Васильева

Знаменитость лишили работы на главной кнопке страны

Историк моды Александр Васильев уверяет, что передача "Модный приговор", несмотря на все сложности, скоро вернется в эфир Первого канала. Говорить о сроках пока рано – все находится на этапе подготовки, но решение, по его словам, уже принято. Также он анонсировал некие изменения в формате шоу.

Такое заявление ведущий сделал после резких высказываний о российской спецоперации и временного отъезда из страны. При этом он отдельно подчеркивал, что является гражданином Европы и выступает на защите ценностей и культурного наследия европейских стран.

Васильев утверждает, что после прекращения действия контракта с Первым каналом он занят обсуждением новых финансовых условий, на которых будет работать. Как и Эвелина Хромченко. Надежду Бабкину обратно в шоу приглашать не будут, поскольку за время простоя она нашла себе новую работу. Он заявляет, что намерен остаться ведущим "Модного приговора", когда получится обо всем договориться. Ходили слухи, что знаменитость пытается покаяться за свои резкие слова об СВО и как-то исправить былые грехи.

Однако, как сообщают СМИ, руководство Первого канала не имеет никаких планов по дальнейшему сотрудничеству с Александром Васильевым. Его после публикации информации о возобновлении работы над "Модным приговором", образно говоря, вышвырнули вон, связавшись с журналистами и заявив, что обсуждения нового контракта с ведущим не идет, Первый не намерен возвращать его ни при каких условиях.

Сам Васильев пока никак не отреагировал на заявление руководства канала. Не исключено, что такие новости могут стать для него сюрпризом.