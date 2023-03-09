Подлый обман на "Пусть говорят": на Первый канал подают в суд

Подлый обман на "Пусть говорят": на Первый канал подают в суд
Фото: кадр "Пусть говорят", Первый канал
Череда скандалов продолжается

Один из участников съемок передачи "Пусть говорят" по делу гибели дочери Владимира Конкина решил подать на руководство Первого канала в суд. Причина проста – он заявил о подлом обмане продюсеров проекта, которые пообещали ему за участие солидный гонорар, но не выплатили его до сих пор.

Мужчина утверждает, что является свидетелем в уголовном расследовании кончины девушки в бассейне в центре Москвы. Он, по его словам, пытался спасти ее, когда увидел неладное. 

Продюсерам "Пусть говорят" удалось убедить его на участие в съемках программы за 1 млн рублей. Однако после завершения рабочего процесса с ним попросту попрощались – гонорара он не увидел до сих пор, что считает невероятной подлостью со стороны работников.

Теперь мужчина требует с руководства солидную сумму. Всего он намерен взыскать 908 тыс рублей с учетом компенсации морального вреда. В Первом пока на скандал никак не отреагировали.

В последнее время первая кнопка российского ТВ увязла в череде разбирательств. Поговаривают, что на фоне резкого падения рейтингов и затратных съемок Первый находится в серьезных долгах. Исправить ситуацию не помогают даже государственные дотации.

Возобновление съемок отстановленных из-за спецоперации развлекательных передач также под вопросом из-за политической позиции некоторых ведущих. Руководство на фоне слухов о возобновлении работы над "Модным приговором" сообщило, что Александра Васильева не примут назад ни под каким предлогом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

The Economist: Украина готовит весенний контрудар по ВС РФ при поддержке НАТО

Альянс накачивает Киев оружием

Россия и Индия наносят смертельный удар по доллару

Торговый оборот между странами за три месяца вырос в несколько десятков раз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей