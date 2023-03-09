Подлый обман на "Пусть говорят": на Первый канал подают в суд

Череда скандалов продолжается

Один из участников съемок передачи "Пусть говорят" по делу гибели дочери Владимира Конкина решил подать на руководство Первого канала в суд. Причина проста – он заявил о подлом обмане продюсеров проекта, которые пообещали ему за участие солидный гонорар, но не выплатили его до сих пор.

Мужчина утверждает, что является свидетелем в уголовном расследовании кончины девушки в бассейне в центре Москвы. Он, по его словам, пытался спасти ее, когда увидел неладное.

Продюсерам "Пусть говорят" удалось убедить его на участие в съемках программы за 1 млн рублей. Однако после завершения рабочего процесса с ним попросту попрощались – гонорара он не увидел до сих пор, что считает невероятной подлостью со стороны работников.

Теперь мужчина требует с руководства солидную сумму. Всего он намерен взыскать 908 тыс рублей с учетом компенсации морального вреда. В Первом пока на скандал никак не отреагировали.

В последнее время первая кнопка российского ТВ увязла в череде разбирательств. Поговаривают, что на фоне резкого падения рейтингов и затратных съемок Первый находится в серьезных долгах. Исправить ситуацию не помогают даже государственные дотации.

Возобновление съемок отстановленных из-за спецоперации развлекательных передач также под вопросом из-за политической позиции некоторых ведущих. Руководство на фоне слухов о возобновлении работы над "Модным приговором" сообщило, что Александра Васильева не примут назад ни под каким предлогом.