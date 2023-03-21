"Это вы мне должны": Калныньш резко ответил россиянам

"Это вы мне должны": Калныньш резко ответил россиянам
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист продолжает поливать грязью Россию и ее народ

После нескольких выпадов в адрес СССР и россиян Ивар Калныньш угодил в скандал. Людей возмутило, что артист, который по сути прославился благодаря советским картинам, теперь рассказывает о своем недовольстве государством. 

Его знакомые, коллеги и простые граждане России утверждают, что не могут понять таких заявлений. Чуть позже, правда, Калныньш намекнул, что дело вовсе не в недовольстве страной – обида у него затаилась еще несколько лет назад, когда ему отказали в выдаче российской визы. Тогда артист решил, что больше на российскую территорию не ступит.

Молчать из-за заявлений в свой адрес в России он тоже не намерен. В новом интервью Ивар Калныньш резко ответил россиянам, которые напоминают ему о советском прошлом. Многие говорят, что актер обязан СССР и его правительству за былую популярность. 

"Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен", – резко выпалил он.

Артист утверждает, что Госкино зарабатывало огромные деньги на картинах с его участием, а ему платило шуточное жалование. В те времена он был готов к такому раскладу, поскольку творчество стоит для него на первом месте – выступать соглашался даже бесплатно для слепых, но не для обманщиков.

Калныньш заявил, что позицию по спецоперации он не изменит. Однако надеется, что вскоре между Россией и Украиной наступит перемирие. 

Ранее Ивар Калныньш желал, чтобы Россия "рухнула как карточный домик".

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Генерал назвал способ покончить с режимом Зеленского раз и навсегда

Новое - недавно забытое старое

Bloomberg: Путин и Си одержали над Западом "мгновенную победу"

СМИ оценили значимость встречи российского лидера с главой КНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей