"Это вы мне должны": Калныньш резко ответил россиянам

Артист продолжает поливать грязью Россию и ее народ

После нескольких выпадов в адрес СССР и россиян Ивар Калныньш угодил в скандал. Людей возмутило, что артист, который по сути прославился благодаря советским картинам, теперь рассказывает о своем недовольстве государством.

Его знакомые, коллеги и простые граждане России утверждают, что не могут понять таких заявлений. Чуть позже, правда, Калныньш намекнул, что дело вовсе не в недовольстве страной – обида у него затаилась еще несколько лет назад, когда ему отказали в выдаче российской визы. Тогда артист решил, что больше на российскую территорию не ступит.

Молчать из-за заявлений в свой адрес в России он тоже не намерен. В новом интервью Ивар Калныньш резко ответил россиянам, которые напоминают ему о советском прошлом. Многие говорят, что актер обязан СССР и его правительству за былую популярность.

"Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен", – резко выпалил он.

Артист утверждает, что Госкино зарабатывало огромные деньги на картинах с его участием, а ему платило шуточное жалование. В те времена он был готов к такому раскладу, поскольку творчество стоит для него на первом месте – выступать соглашался даже бесплатно для слепых, но не для обманщиков.

Калныньш заявил, что позицию по спецоперации он не изменит. Однако надеется, что вскоре между Россией и Украиной наступит перемирие.

Ранее Ивар Калныньш желал, чтобы Россия "рухнула как карточный домик".