Ахеджакову окончательно вышвырнули из "Современника"

Звезда высказалась об отъезде из России

После скандала Лия Ахеджакова лишилась работы в театре "Современник". Руководство в начале года отмечало, что речи об увольнении не идет, знаменитость только сняли со всех спектаклей. Однако недавно стало известно, что все же звезды в труппе больше нет.

Российские издания, которые были заблокированы на территории страны и лишены официальной регистрации, сообщили, что Лия Ахеджакова сама написала заявление об увольнении из "Современника". Артистка сделала это еще 10 марта. Она указала, что уходит из заведения "по собственному желанию", однако не исключено, что в действительности после всех скандалов ее окончательно вышвырнули из театра.

Сама знаменитость рассказала, что без работы она не останется. В дальнейшем Ахеджакова намерена отправиться в гастроли по миру. Тем не менее, это решение не связано с намерением окончательно уехать из России – звезда пояснила, что останется жить в стране, несмотря на все проблемы.

Ранее Лии Ахеджаковой предложили работу в России. Известная шоу-вумен заявила, что готова пригласить актрису в качестве учителя для детей в творческую школу на Рублевке. Платить она пообещала хорошо. Однако в публичном пространстве такое предложение восприняли как унижение именитой артистки.