"Вас надо посадить!": зоозащитники затравили Серябкину за выход с волком на цепи

На певицу набросились из-за одного скандального образа

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина всегда восхищала поклонников своей открытостью и непосредственностью. После разрыва партнерских отношений с продюсером Максимом Фадеевым и начала сольной карьеры Серябкина не утратила индивидуальности и стала еще более популярной.

Недавно Ольга Серябкина вышла из декрета и снова вернулась на сцену. Артистка демонстрирует великолепную физическую форму, она быстро восстановила фигуру после родов.

На днях Серябкина произвела неизгладимое впечатление на поклонников свежим выходом на VK fest. Артистка появилась на публике в белом обтягивающем платье с глубокими разрезами, а на поводке она вела волка. Окружающие заметили, что хищник испытывает стресс от числа людей и шума вокруг. Кроме того, всех возмутил тот факт, что на хищнике не было намордника.

"Вас надо посадить за жесткое обращение с животными!"; "Где намордник? Оля, почему не носите? Надо надеть на вас саму намордник!" – возмущались комментаторы.



В один момент волк резко рванул Серябкину в сторону, так, что она едва не упала. После этого на певицу обрушилась волна критики со стороны зоозащитников. Артистку обвинили в том, что животное могло представлять опасность. В оправдание певица объяснила, что это вовсе не волк, а пес.

А недавно мы писали, как певица взбудоражила народ своим горячим образом.