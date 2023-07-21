47-летняя Жади из "Клона" поразила фанатов безупречной фигурой

Актриса даст фору многим девушкам

Джованна Антонелли, прославившаяся ролью Жади в сериале "Клон", судя по всему, обладает какими-то тайными знаниями о том, как сохранять молодость. И, пусть в мире бытует поверье о том, что только лишь красавицы азиатского типажа выглядят на 20 лет моложе, актриса может с этим утверждением поспорить.

В своем блоге она разместила фотографию с прогулки на лодке. Фотограф, подошедший к брюнетке сзади, запечатлел то, как 47 летняя женщина слегка откинулась назад на стуле и озарила своей белоснежной улыбкой не только его, но и все окружающее пространство.

Однако не это стало главной изюминкой снимка. Исполнительница роли Жади поразила безупречной фигурой, которая была подчеркнута при помощи короткого сарафана, оголившего как плечи, так и подтянутые ноги. К слову, о ногах: их звезда "Клона" закинула на ограждение катера под таким углом, что выглядели они бесконечными.

К слову, звезды российского шоу-бизнеса могут составить Жади из "Клона" неплохую конкуренцию. Невзначай похвастаться округлостями любит актриса Анастасия Самбурская, а ее тезка – певица Анастасия Сланевская, известная так же как певица Слава, и вовсе продемонстрировала накануне сочные и круглые ягодицы.

