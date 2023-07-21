47-летняя Жади из "Клона" поразила фанатов безупречной фигурой

47-летняя Жади из "Клона" поразила фанатов безупречной фигурой
Джованна Антонелли. Фото: кадр из сериала "Клон"
Актриса даст фору многим девушкам

Джованна Антонелли, прославившаяся ролью Жади в сериале "Клон", судя по всему, обладает какими-то тайными знаниями о том, как сохранять молодость. И, пусть в мире бытует поверье о том, что только лишь красавицы азиатского типажа выглядят на 20 лет моложе, актриса может с этим утверждением поспорить.

В своем блоге она разместила фотографию с прогулки на лодке. Фотограф, подошедший к брюнетке сзади, запечатлел то, как 47 летняя женщина слегка откинулась назад на стуле и озарила своей белоснежной улыбкой не только его, но и все окружающее пространство.

Однако не это стало главной изюминкой снимка. Исполнительница роли Жади поразила безупречной фигурой, которая была подчеркнута при помощи короткого сарафана, оголившего как плечи, так и подтянутые ноги. К слову, о ногах: их звезда "Клона" закинула на ограждение катера под таким углом, что выглядели они бесконечными.

Джованна Антонелли. Фото: личный блог актрисы

К слову, звезды российского шоу-бизнеса могут составить Жади из "Клона" неплохую конкуренцию. Невзначай похвастаться округлостями любит актриса Анастасия Самбурская, а ее тезка – певица Анастасия Сланевская, известная так же как певица Слава, и вовсе продемонстрировала накануне сочные и круглые ягодицы.

новости партнеров

Китай пришел на помощь России в СВО

Такое заявление сделали во Франции

Центробанк ошарашил россиян неожиданным решением

Регулятор на этот раз удивил всех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей