"Это я его бросила": Синицына высказалась о романе с экс-супругом Гагариной

Дмитрий лишь стал одним из многих, заявила актриса

После прогремевшего на все светские хроники развода с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков пытался подобрать себе пару. Буквально недавно журналисты узнали, что тот будто бы состоит в отношениях с актрисой Софьей Синицыной, которая на 17 лет моложе предполагаемого избранника. Однако, как оказалось, ничто не вечно.

Синицына еще пару месяцев назад выкладывала в соцсетях "свадебные" фото со знаменитым фотографом. Позднее оба начали выходить вместе на публику. Публика начала думать, что пара уже готовится к серьезному шагу – все-таки возраст любви не помеха. Но не тут-то и было.

Синицына едко высказалась в отношении Исхакова, подтвердив буквально недавно просочившиеся сведения о расставании.

"Это я его бросила! Пусть смотрит кино, как все мои бывшие", – отметила Софья.

Сам Дмитрий не дает никаких комментариев. Известно, что до него Софья состояла в отношениях с Павлом Табаковым, которому родила ребенка.

А до этого появилась информация, что Исхаков активно сидит на сайте знакомств под другим именем.