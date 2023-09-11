Умер народный артист России

Жизнь звезды оборвалась на 79-м году

К сожалению, информационное пространство регулярно разрывают новости о смерти выдающихся культурных деятелей. Накануне стало известно, что этот мир покинул знаменитый российский дирижер, народный артист нашей страны Евгений Бражник.



Смерть признанного авторитета стала огромной потерей для культурной сферы жизни страны. Для многих Бражник был примером для подражания – артист посвятил свою жизнь музыке и добился небывалых высот в этой сфере. Для родных и близких знаменитости, а также многочисленных поклонников и коллег его смерть стала страшным ударом.



Несколько десятилетий – с начала восьмидесятых по 2006 год Бражник занимал позицию главного дирижера и музыкального руководителя Екатеринбургского театра оперы и балета. Выдающийся артист практически до последнего вздоха радовал публику потрясающим мастерством. Премьера последней работы маэстро состоялась всего несколько месяцев назад, 28 июня текущего года. Тогда Бражник предстал перед публикой с оперой Масканьи "Сельская честь".



Накануне также сообщалось о смерти знаменитого советского артиста Андрея Шаронова. Как отмечает интернет-издание "МИР24", звезды не стало на 73-м году жизни.



Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого режиссера и мультипликатора Константина Арефьева.

