Актера Владимира Сычева закрыли в КПЗ после обвинения в двойном убийстве

Актера Владимира Сычева закрыли в КПЗ после обвинения в двойном убийстве
Владимир Сычев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист снимался в сериале "Физрук"

Популярный российский актер Владимир Сычев получил широкую известность после выхода на экраны комедийного сериалы "Физрук". Артист появлялся и в других картинах, где ему особенно хорошо давались образы бандитов эпохи 90-х.

Мало кто знает, но харизматичный образ у звезды кино появился совсем не случайно. В 90-е годы он действительно зарабатывал на жизнь не самым честным образом.

Владимир Сычев, по данным журналистов, участвовал в бандитских разборках и промышлял рэкетом. Интересно, что негативные факты из биографии позже стали позитивными факторами творческого развития.

Однако однажды Владимир Сычев чуть не отправился за решетку на длительные годы. Его закрыли в КПЗ после обвинения в двойном убийстве.

В ходе следствия удалось установить, что ДТП, приведшее к смерти двух людей, совершил другой человек. Злоумышленник подделал документы актера и пытался подставить его.

Ранее мы рассказывали, что коллега звезды по сериалу "Физрук" Дмитрий Нагиев пропал с Первого канала.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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