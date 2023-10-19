Появились кадры признания убийцы сына Намина

Мужчина без эмоций рассказал о жестокой расправе

Минувшим днем в Подмосковье произошла большая трагедия в семье рокера Стаса Намина. Его пасынок расправился с братом и бабушкой из-за нравоучений – ему не понравилось, что его просили перестать принимать наркотики и тусоваться, из-за чего он бросился на родственников с ножом. Уже через несколько минут мужчина понял, что совершил.

Полицию в дом он вызвал самостоятельно. Прибывшим на место правоохранителям Микоян сообщил, что виновен в произошедшем и сдался без сопротивления. В отделе он прошел экспертизу на запрещенные вещества и снова подтвердил свое признание в убийстве для протокола. Кадры имеются в распоряжении "Пятого канала".

Как сообщает МИР24, с ним продолжат работу следователи ГСУ СК России по Московской области.

Ранее Стас Намин отреагировал на трагедию в семье. Он заявил, что давно не общался с пасынком, поскольку тот является плохим человеком.